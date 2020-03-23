Тамбовчанин нанес смертельный удар деревянным бруском гостю, который оказывал знаки внимания его сожительнице

23 Март 2020 2020-03-23T12:46:47+03:00

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В Уварово суд вынес приговор в отношении 54-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как установили следствие и суд, 2 ноября прошлого года осужденный вместе с гражданской женой принимали у себя дома гостей. Во время застолья один из присутствующих мужчин стал оказывать знаки внимания женщине, что не понравилось ее сожителю.

Осужденный сходил в другую комнату за деревянным бруском, вернулся обратно и нанес гостю удар по голове. На следующий день 45-летний потерпевший ушел, но перед входом в дом потерял сознание и скончался от черепно-мозговой травмы. Выяснилось, что он более 10 лет сожительствовал с гражданской супругой осужденного.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU