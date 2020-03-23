2020-03-23T12:00:37+03:00
Общество

На Тамбовщину из Сибири привезут чудотворную икону Божией Матери

Святыню встретят в Мичуринске 24 марта
Ксения АЛЕШИНА
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Это самая почитаемая икона Богоматери в СибириЭто самая почитаемая икона Богоматери в Сибири
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По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Мичуринск из Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря (Тюменская область, Тобольский район) привезут чудотворную икону Божией Матери «Знамение» Абалакская.

Эта икона была написана в 1637 году при Тобольском Архиепископе Нектарии протодиаконом Тобольского кафедрального собора Матфием. С тех пор она считается самой почитаемой иконой Богоматери в Сибири.

Встреча Православной святыни состоится 24 марта в 13:00 в Боголюбском кафедральном соборе города Мичуринска. Она пробудет там до 29 марта.

- Ежедневно перед чудотворным образом духовенством Мичуринского благочиния будет совершаться молебное пение. Начало молебнов: 11:00, 12:30, 14:00, - сообщает пресс-служба Мичуринской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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