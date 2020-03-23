На Тамбовщину из Сибири привезут чудотворную икону Божией Матери
По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Мичуринск из Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря (Тюменская область, Тобольский район) привезут чудотворную икону Божией Матери «Знамение» Абалакская.
Эта икона была написана в 1637 году при Тобольском Архиепископе Нектарии протодиаконом Тобольского кафедрального собора Матфием. С тех пор она считается самой почитаемой иконой Богоматери в Сибири.
Встреча Православной святыни состоится 24 марта в 13:00 в Боголюбском кафедральном соборе города Мичуринска. Она пробудет там до 29 марта.
- Ежедневно перед чудотворным образом духовенством Мичуринского благочиния будет совершаться молебное пение. Начало молебнов: 11:00, 12:30, 14:00, - сообщает пресс-служба Мичуринской епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU