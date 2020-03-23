Тамбовское госюрбюро приостановило личные приемы

23 Март 2020 2020-03-23T11:02:54+03:00

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На фоне ситуации с коронавирусом Государственное юридическое бюро Тамбовской области приостановило личный прием граждан.

- Получить юридическую помощь в Госюрбюро можно через официальный сайт (http://gub.tmbreg.ru/, вкладка «Получите юридическую консультацию ON-LINE») либо направив обращение на электронную почту (urburo.tmb@gmail.com) или почтой по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д.118, 392000, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Кроме того, специалисты будут консультировать тамбовчан по телефонам: 72-03-17, 71-53 -87.

ИСТОЧНИК KP.RU