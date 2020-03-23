2020-03-23T10:20:14+03:00
Происшествия

Мошенники из Смоленска продали тамбовской компании несуществующие железобетонные изделия на 1,3 млн рублей

Аферистами оказались мужчина и женщина, организовавшие подставную фирму
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские задержали мошенников из Смоленска, которые в ноябре прошлого года продали тамбовской компании несуществующие железобетонные изделия. Выяснилось, что тамбовчане созвонились с фирмой, реализовывавшей ЖБИ по сверхнизким ценам и договорились о поставке партии продукции, но необходимо было внести предоплату – 1,3 млн рублей.

Представителей тамбовской организации не смутил тот факт, что фирма появилась сравнительно недавно, о ней не было никаких отзывов, а общение происходило исключительно по телефону. После того, как предоплата была отправлена, сотрудники фирмы-поставщика перестали выходить на связь.

Сотрудники полиции города Тамбова организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых вышли на след двух жителей Смоленска, организовавших подставную фирму в Воронеже по торговле железобетонными изделиями.

В марте этого года тамбовские оперативники отправились в служебную командировку в Смоленск, где задержали подозреваемых – 27-летних мужчину и женщину. Злоумышленников доставили в Тамбов для дальнейших разбирательств. Во время обыска у них дома стражи порядка нашли ряд документов, различные печати и компьютерную технику.

- Подозреваемые в ходе следствия признались в совершении мошенничества и добровольно компенсировали весь причиненный ущерб – 1,3 миллиона рублей. В соответствии с законодательством им грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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