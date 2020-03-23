Тамбовчане могут присоединиться к проекту «Мы вместе»
В рамках акции «Мы вместе» открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса. На сайте https://мывместе2020.рф/ каждый может предложить свою помощь, стать волонтёром, узнать полезные новости.
- Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - На https://мывместе2020.рф/ всё это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.
ИСТОЧНИК KP.RU