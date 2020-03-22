Тамбовские спасатели открыли «горячую линию» по ДТП с двумя автобусами

22 Март 2020 2020-03-22T11:37:25+03:00

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ГУ МЧС по Тамбовской области открыло «горячую линию» в связи с ДТП в Жердевском районе. По номеру 8 (4752) 72 99 50 можно узнать информацию об аварии и пострадавших.

Сообщение о ДТП на 566 километре трассы Р-22 «Москва-Волгоград» поступило около семи часов утра 22 марта. При попутном движении два пассажирских рейсовых автобуса «Москва-Волгоград», чтобы избежать столкновения, разъехались по обочинам. В результате один из них перелетев отбойник, оказался в кювете. Два человека погибли, 15 пострадали. Их доставили в Уваровскую центральную районную больницу.

Личности погибших устанавливаются. С пострадавшими работают психологи регионального ГУ МЧС. По факту ДТП следователи начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU