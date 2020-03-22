2020-03-22T11:23:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Из больницы выписали тамбовчанина, которого первым в региона проверили на коронавирус

Количество подтвержденных случаев в регионе остается на прежнем уровне
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Из тамбовской больницы выписали первого пациента, который находился там как контактный по коронавирусной инфекции. Он пробыл под наблюдением 14 дней, именно такой срок установлен в качестве карантинной меры для всех россиян с подозрением на Covid-19. Как сообщили в пресс-службе администрации области 22 марта, трехкратный анализ на коронавирус показал отрицательный результат.

По оперативной информации штаба по предупреждению завоза и распространения в области в области новой коронавирусной инфекции, на воскресенье количество подтвержденных случаев сохраняется на прежнем уровне: вирус подтвержден у трех человек. Это 27-летняя жительница Тамбова, вернувшейся из Италии, 47-летняя женщина, которая путешествовала по Франции, и мужчина 25 лет, побывавший в Англии. У восьми из одиннадцати госпитализированных жителей региона анализ на коронавирус отрицательный. Еще 153 человека находятся на карантине на дому под медицинским наблюдением, 58 тамбовчан сняты с наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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