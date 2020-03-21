Из-за отмены досрочного ЕГЭ зарегистрировавшимся на него тамбовчанам нужно подать новое заявление

21 Март 2020 2020-03-21T12:35:43+03:00

Сдать экзамен можно в основной период его проведения

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Выпускникам, которые планировали сдать госэкзамен досрочно, необходимо подать новое заявление. Напомним, сроки сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода из-за угрозы коронавируса перенесли и они будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в основной период.

В Тамбовской области для участия в ЕГЭ в досрочный период зарегистрировался 91 человек. Подавляющее большинство – это выпускники прошлых лет. Для перерегистрации на участие в ЕГЭ в основной период им необходимо до 1 апреля подать заявление в государственную экзаменационную комиссию Тамбовской области.

Заявление можно подать:

лично по адресу: г. Тамбов, ул.Лаврова, д.9 (ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»);

в электронном виде на адрес электронной почты: ege@rcoi68.ru до 1 апреля.

В случае отказа участвовать в ЕГЭ в основной период необходимо направить заявление (в произвольной форме) об отказе от участия.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4752) 79-23-82, 72-60-46, 47-02-46.

ИСТОЧНИК KP.RU