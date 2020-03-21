И.о. начальника управления Госстройнадзора Тамбовской области стал Александр Зимнухов

21 Март 2020 2020-03-21T12:27:26+03:00

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В администрации Тамбовской области произошли кадровые изменений. Вместо Александра Щербакова, который около года занимал должность руководителя управления Госстройнадзора региона, этот пост занял Александр Зимнухов. Ранее 32-летний чиновник руководил комитетом градостроительства в администрации города Тамбова. Несколько месяцев назад он покинул эту должность и перешел на работу в областное предприятие «Водгазхоз», а сейчас снова поменял место работы. На сегодняшний день Александр Зимнухов является и.о. начальника управления государственного строительного надзора Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU