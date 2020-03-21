2020-03-21T12:27:26+03:00
Общество

И.о. начальника управления Госстройнадзора Тамбовской области стал Александр Зимнухов

Он сменил на этом посту Александра Щербакова
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Александр ЗимнуховАлександр Зимнухов
Изменить размер текста:

В администрации Тамбовской области произошли кадровые изменений. Вместо Александра Щербакова, который около года занимал должность руководителя управления Госстройнадзора региона, этот пост занял Александр Зимнухов. Ранее 32-летний чиновник руководил комитетом градостроительства в администрации города Тамбова. Несколько месяцев назад он покинул эту должность и перешел на работу в областное предприятие «Водгазхоз», а сейчас снова поменял место работы. На сегодняшний день Александр Зимнухов является и.о. начальника управления государственного строительного надзора Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области мужчину осудили за то, что он оттолкнул полицейского
Из-за отмены досрочного ЕГЭ зарегистрировавшимся на него тамбовчанам нужно подать новое заявление
И.о. начальника управления Госстройнадзора Тамбовской области стал Александр Зимнухов
На Тамбовщине не ожидается паводка
На юге Тамбова отключат холодную воду в жилых домах, школах и детсадах
В состав Тамбова войдет микрорайон «Майский»
Тамбовчан заверили в том, что дефицита соли не будет
В Тамбовской области суд ограничил мать-алкоголичку в родительских правах
Тамбовский спортсмен установил рекорд области по пауэрлифтингу
Суд обязал администрацию Тамбова снести аварийные дома, которые портят облик города
На Тамбовщине в этом году откроют семь детских садов
Тамбовскую фирму оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику МЧС
В Мичуринске грабитель напал на женщину и отобрал у нее сумку
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Тамбовчанин, который хотел сыграть в карты на женщину и убил приятеля, сядет на 10 лет
Тамбовские священники провели автомобильный крестный ход против коронавируса