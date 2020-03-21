На Тамбовщине не ожидается паводка

21 Март 2020 2020-03-21T12:15:58+03:00

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По данным областного гидрометеоцентра, в выходные дни на территории Тамбовщины опасных гидрологических явлений, связанных с прохождением весеннего паводка, не ожидается.

Так, на реках Кариан и Большой Ломовис уровень воды не изменился. На реке Ворона в районе поселка Уварово наблюдается повышение уровня воды на 8 сантиметров. На остальных реках Тамбовщины зафиксировано падение уровня воды от 1 до 10 сантиметров. Все реки региона освободились ото льда.

- Ремонтная бригада и обходчики гидротехнических сооружений Тамбовского водного хозяйства в ежедневном режиме осуществляют мониторинг гидрологической ситуации на водных объектах региона, - сообщает пресс-служба администрации региона. - При необходимости проводится регулирование уровня воды.

ИСТОЧНИК KP.RU