На юге Тамбова отключат холодную воду в жилых домах, школах и детсадах

20 Март 2020 2020-03-20T18:07:33+03:00

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В областном центре АО «Тамбовские коммунальные системы» 23 марта с 08:00 и ориентировочно до 17.00 будет проводить работы по монтажу приборов учета на водопроводе Ду-300 мм по улице Астраханской. В связи с этим на юге города отключат холодную воду в жилых домах, а также школах и детских садах.

- Будет прекращена подача холодного водоснабжения на объектах по следующим адресам: ул. Астраханская в границах улиц Уральская и Астраханская район МЖК; ул. С. Лазо; ул .Клубная; ул. Карбышева; ул. Школьная; микрорайон «Ахлябиновская роща»; котельные по адресам: ул.Астраханская1/1а; ул.Астраханская,191; ул. Д.Карбышева, д.4а; ул. Клубная, 11А; детские сады по адресам: ул. Клубная, 11(д/с «Заинька», ул. Д.Карбышева,1, (д/с «Ромашка») средние общеобразовательные школы по адресам: ул. Астраханская, 159 и ул. С. Лазо, 18, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

В администрации отметили, что при необходимости филиал АО «ТКС» в городе Тамбове организует подвоз воды по указанным адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU