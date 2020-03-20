Тамбовчан заверили в том, что дефицита соли не будет

20 Март 2020 2020-03-20T17:22:58+03:00

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Как сообщает областное управление по развитию промышленности и торговли, в тамбовских магазинах в последнее время наблюдается повышенный спрос на продукты первой необходимости. В частности, тамбовчане запасаются солью.

Сотрудники ведомства успокоили тамбовчан и заверили, что поставки соли идут ежедневно, дефицита этого товара не ожидается. Торговые предприятия региона готовы удовлетворить повышенный спрос, поскольку заранее увеличили объемы поставок.

- Со складов соли стали отгружать в пять раз больше. Однако и запасы постоянно пополняются. Поставки идут регулярно. Так, только на одной из тамбовских баз сегодня-завтра ожидается около 600 тонн соли, - сообщает пресс-служба администрация Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU