Тамбовчан заверили в том, что дефицита соли не будет
Как сообщает областное управление по развитию промышленности и торговли, в тамбовских магазинах в последнее время наблюдается повышенный спрос на продукты первой необходимости. В частности, тамбовчане запасаются солью.
Сотрудники ведомства успокоили тамбовчан и заверили, что поставки соли идут ежедневно, дефицита этого товара не ожидается. Торговые предприятия региона готовы удовлетворить повышенный спрос, поскольку заранее увеличили объемы поставок.
- Со складов соли стали отгружать в пять раз больше. Однако и запасы постоянно пополняются. Поставки идут регулярно. Так, только на одной из тамбовских баз сегодня-завтра ожидается около 600 тонн соли, - сообщает пресс-служба администрация Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU