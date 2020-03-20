Тамбовский спортсмен установил рекорд области по пауэрлифтингу

20 Март 2020 2020-03-20T16:07:20+03:00

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Тамбовчанин Сергей Кондрашов стал третьим на первенстве России по пауэрлифтингу, которое проходило в Архангельске. На этих соревнованиях спортсмен установил рекордов Тамбовской области во всех упражнениях и в сумме троеборья.

- Результат Сергея Кондрашова: присед – 145, жим – 107.5, тяга – 180. Итого в сумме — 432.5 кг. Наш спортсмен выступал в весовой категории до 59 кг., - сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU