2020-03-21T12:36:43+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчину осудили за то, что он оттолкнул полицейского

Страж порядка упал и получил травму головы
Ксения АЛЕШИНА
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В Кирсанове суд вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как установили следствие и суд, ночью 3 октября прошлого года, осужденный находился в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. В таком виде его заметили полицейские. Стражи порядка попросили мужчину пройти к патрульному автомобилю для составления административного материала. Однако он разозлился и со всей силы оттолкнул одного из сотрудников полиции, который во время падения ударился головой о каменную клумбу.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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