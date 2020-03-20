В Тамбовской области суд ограничил мать-алкоголичку в родительских правах

20 Март 2020 2020-03-20T16:48:11+03:00

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В Уваровском районе прокуратура во время проверки установила, что местная жительница плохо исполняет свои родительские обязанности. Женщина не занимается воспитанием сына и злоупотребляет алкоголем. К тому же она может подолгу не появляться дома по месту прописки, а если и приходит туда, то только за своими вещами.

Кроме того, горе-мать не посещает родительские собрания в школе и не интересуется учебой ребенка. Никакие вещи, игрушки для сына она не покупает, продуктами питания не обеспечивает. За неисполнение родительских обязанностей женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ.

Практически с самого рождения мальчик жил со своими бабушкой и дедушкой, которые делают для внука все возможное, чтобы обеспечить ему достойную жизнь.

- Выступая в защиту прав несовершеннолетнего, прокурор направил в суд заявление с требованием ограничить указанную мать в родительских правах в отношении несовершеннолетнего сына и взыскать с нее алименты на его содержание ежемесячно в размере одной четвертой заработка и (или) иного дохода. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой требования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU