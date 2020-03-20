Суд обязал администрацию Тамбова снести аварийные дома, которые портят облик города

20 Март 2020 2020-03-20T15:36:46+03:00

В полуразрушенных постройках уже давно никто не живет

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В Тамбове прокуратура обратилась в суд с требованиями к администрации города о сносе расселенных аварийных домов, расположенных по ул. Базарной, д. №№ 14,84, ул. Ленинградской, д. №№ 63,23,90 и ул. Октябрьская, д. № 43.

Ранее в прокуратуру по этому поводу пожаловались сами тамбовчане. Поскольку аварийные дома находятся в исторической части областного центра, то они своим внешним видом портят облик города. К тому же, такие постройки могут стать излюбленным местом лиц асоциальной направленности.

По мнению прокуратуры, все это нарушает права тамбовчан на безопасность жизни и здоровья, требования санитарно-эпидемиологической, пожарной и экологической безопасности.

Районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Однако городская администрация с этим не согласилась и обжаловала принятые решения в апелляционном порядке.

- Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда, оставляя судебные акты суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика без удовлетворения, признала доводы прокуратуры района обоснованными, указав, что бездействием администрации г. Тамбова грубо нарушаются права граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU