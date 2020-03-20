2020-03-20T17:47:27+03:00
Общество

В состав Тамбова войдет микрорайон «Майский»

Чиновники на совещании обсудили вопрос расширения границ города
Ксения АЛЕШИНА
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Микрорайон "Майский" - это часть территории деревни Красненькое Донского сельсовета Тамбовского районаМикрорайон "Майский" - это часть территории деревни Красненькое Донского сельсовета Тамбовского района
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В администрации области состоялось совещание, касающееся расширения границ Тамбова. Власти предлагают включить в границы города часть территории деревни Красненькое Донского сельсовета Тамбовского района, более известную как микрорайон «Майский».

- Процедура реализации предложенного варианта потребует определенного времени, но она объективно необходима и позволит решить наболевшие проблемы жителей микрорайона «Майский». Отдельно обсуждался вопрос сохранения льгот для сельских жителей. Представители региональных властей подтвердили возможность сохранения основных «сельских» льгот. Предлагается присоединенную к областному центру территорию сохранить в статусе поселка в составе городского округа, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Известно, что в скором времени будет разработана будет «дорожная карта» планируемого изменения границ муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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