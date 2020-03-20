2020-03-20T12:19:22+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, который хотел сыграть в карты на женщину и убил приятеля, сядет на 10 лет

Мужчина зарезал возмутившегося его предложением гостя
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области вынесли приговор 37-летнему жителю Кирсановского района, который расправился со своим приятелем. По версии следствия и суда, преступление мужчина совершил 24 мая прошлого года. В этот день в его доме собралась компания, все распивали спиртное. В какой-то момент хозяин дома предложил своему знакомому сыграть в карты на одну из присутствовавших в доме дам. Гостя такая идея возмутила и между мужчинами возник конфликт. Хозяин дома схватил нож и нанес приятелю несколько ножевых ранений в живот. От полученных ран 35-летний мужчина скончался. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. «Убийство». Кроме этого, мужчину обвинили в угрозах убийством и повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

- Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Кроме этого, в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Тамбовчанин, который хотел сыграть в карты на женщину и убил приятеля, сядет на 10 лет
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