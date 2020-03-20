2020-03-20T14:33:35+03:00
Происшествия

Тамбовскую фирму оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику МЧС

А коммерческого директора организации привлекли к уголовной ответственности
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове прокуратура Советского района во время проверки установила, что ООО «Палитра» нарушило законодательство о противодействии коррупции. Так, в сентябре прошлого года, коммерческий директор фирмы передал сотруднику регионального МЧС 30 тысяч рублей в качестве взятки.

- Деньги предназначались за оказание помощи в получении лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Сотрудник МЧС от вознаграждения отказался, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Суд признал виновным коммерческого директора организации в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ «Дача взятки». Также прокуроры возбудили в отношении ООО «Палитра» дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

В итоге организацию оштрафовали на один миллион рублей. По инициативе прокуратуры, для обеспечения взыскания штрафа имущество фирмы было арестовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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