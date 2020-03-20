Тамбовскую фирму оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику МЧС
В Тамбове прокуратура Советского района во время проверки установила, что ООО «Палитра» нарушило законодательство о противодействии коррупции. Так, в сентябре прошлого года, коммерческий директор фирмы передал сотруднику регионального МЧС 30 тысяч рублей в качестве взятки.
- Деньги предназначались за оказание помощи в получении лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Сотрудник МЧС от вознаграждения отказался, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
Суд признал виновным коммерческого директора организации в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ «Дача взятки». Также прокуроры возбудили в отношении ООО «Палитра» дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
В итоге организацию оштрафовали на один миллион рублей. По инициативе прокуратуры, для обеспечения взыскания штрафа имущество фирмы было арестовано.
ИСТОЧНИК KP.RU