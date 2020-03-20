2020-03-20T10:52:24+03:00
Общество

Если эпидемия, то только такая: организаторы тамбовского «Чернозема» объявили очередного участника

Этот коллектив выступал на рок-фестивале в 2018 году
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Пользователи сосцсети шутят, что "такую эпидемию - да почаще!"Пользователи сосцсети шутят, что "такую эпидемию - да почаще!"
Изменить размер текста:

Организаторы тамбовского «Чернозема» решили немного разрядить обстановку вокруг сложившейся ситуации с коронавирусом и весьма оригинально объявили у себя в соцсетях об очередном участнике рок-фестиваля.

- Если эпидемия, то только такая, - написали организаторы, анонсировав выступление группы «Эпидемия».

«Эпидемия» - группа, основанная в 1993 году гитаристом Юрием Мелисовым. Коллектив приобрел популярность благодаря своими метал-операми в духе «высокого фэнтези».

- Вот такую «Эпидемию» и желательно почаще!!! Спасибо организаторам!, - пишут фанаты рок-фестиваля в соцсети.

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем» в этом году пройдет 14, 15 и 16 августа. Тамбовчан ждут выступления Гарика Сукачева, Вячеслава Бутусова, Эмира Кустурицы, Юрия Каспаряна с «Симфоническим КИНО», а также групп «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Черный вторник», «5 стихий», «Аффинаж» и «Anacondaz».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин, который хотел сыграть в карты на женщину и убил приятеля, сядет на 10 лет
Тамбовские священники провели автомобильный крестный ход против коронавируса
Если эпидемия, то только такая: организаторы тамбовского «Чернозема» объявили очередного участника
В Тамбовской области автомобиль наехал на пешехода, идущего по краю дороги
В Тамбовской области стартует охотничий сезон
На трассе в Тамбовской области фура переехала легковушку: 49-летний водитель погиб на месте
В Мичуринске осудили мужчину, переломавшего ребра товарищу
Коммунальщики из-за угрозы коронавируса просят тамбовчан не приходить к ним в офисы
Тамбовчанин возле магазина набросился с ножом на возлюбленного бывшей жены
На Тамбовщине появится спорткомплекс за 117 млн рублей
В Тамбовской области вор не нашел ничего ценного в доме пенсионерки и украл банки с солениями
В тамбовских колониях и СИЗО запретили свидания с родственниками
Тамбовчанин пытался задушить жену на глазах двоих маленьких детей
Для причастия в тамбовских храмах будут использовать одноразовую посуду
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
В тамбовских магазинах нет дефицита товаров первой необходимости
Тамбовчанин нелегально торговал алкоголем в собственном гараже
В Тамбове иностранца будут судить за дачу взятки полицейскому
Гендиректору моршанской «табачки» увеличили приговор до 7 лет 6 месяцев
Тамбовские кинотеатры ограничили количество посетителей на свои сеансы
Пьяный тамбовчанин покалечил женщину, которая собирала грибы в лесу
В Тамбове мужчина ограбил ювелирный магазин из-за финансовых трудностей