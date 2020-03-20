Если эпидемия, то только такая: организаторы тамбовского «Чернозема» объявили очередного участника
Организаторы тамбовского «Чернозема» решили немного разрядить обстановку вокруг сложившейся ситуации с коронавирусом и весьма оригинально объявили у себя в соцсетях об очередном участнике рок-фестиваля.
- Если эпидемия, то только такая, - написали организаторы, анонсировав выступление группы «Эпидемия».
«Эпидемия» - группа, основанная в 1993 году гитаристом Юрием Мелисовым. Коллектив приобрел популярность благодаря своими метал-операми в духе «высокого фэнтези».
- Вот такую «Эпидемию» и желательно почаще!!! Спасибо организаторам!, - пишут фанаты рок-фестиваля в соцсети.
Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем» в этом году пройдет 14, 15 и 16 августа. Тамбовчан ждут выступления Гарика Сукачева, Вячеслава Бутусова, Эмира Кустурицы, Юрия Каспаряна с «Симфоническим КИНО», а также групп «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Черный вторник», «5 стихий», «Аффинаж» и «Anacondaz».
ИСТОЧНИК KP.RU