Если эпидемия, то только такая: организаторы тамбовского «Чернозема» объявили очередного участника

20 Март 2020 2020-03-20T10:52:24+03:00

Пользователи сосцсети шутят, что "такую эпидемию - да почаще!"

Этот коллектив выступал на рок-фестивале в 2018 году

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Организаторы тамбовского «Чернозема» решили немного разрядить обстановку вокруг сложившейся ситуации с коронавирусом и весьма оригинально объявили у себя в соцсетях об очередном участнике рок-фестиваля.

- Если эпидемия, то только такая, - написали организаторы, анонсировав выступление группы «Эпидемия».

«Эпидемия» - группа, основанная в 1993 году гитаристом Юрием Мелисовым. Коллектив приобрел популярность благодаря своими метал-операми в духе «высокого фэнтези».

- Вот такую «Эпидемию» и желательно почаще!!! Спасибо организаторам!, - пишут фанаты рок-фестиваля в соцсети.

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем» в этом году пройдет 14, 15 и 16 августа. Тамбовчан ждут выступления Гарика Сукачева, Вячеслава Бутусова, Эмира Кустурицы, Юрия Каспаряна с «Симфоническим КИНО», а также групп «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Черный вторник», «5 стихий», «Аффинаж» и «Anacondaz».

ИСТОЧНИК KP.RU