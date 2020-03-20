В Мичуринске грабитель напал на женщину и отобрал у нее сумку

20 Март 2020 2020-03-20T13:57:27+03:00

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В Мичуринске сотрудники полиции раскрыли грабеж, который произошел в конце февраля этого года. На улице Елецкой мужчина напал на местную жительницу и открыто похитил у нее сумку, где находились 2 000 рублей, документы и мобильник.

Стражи порядка опросили потерпевшую, установили приметы преступника и изъяли следы. Вскоре неподалеку от места происшествия они нашли похищенную сумку, которую выбросил преступник, вытащив оттуда ценные вещи.

- В результате проведенных оперативно – розыскных и оперативно – технических мероприятий, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Мичуринску установили, что к совершению преступления причастен 26-летний житель Мичуринского района, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Похищенный сотовый телефон изъят. В настоящее время мужчина признал свою вину и был заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU