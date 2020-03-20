2020-03-20T11:35:44+03:00
Общество

Тамбовские священники провели автомобильный крестный ход против коронавируса

Кроме того, в храмах помолились о здоровье заболевших земляков
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Священники с иконами проехали вокруг населенных пунктовСвященники с иконами проехали вокруг населенных пунктов
Изменить размер текста:

Во всех храмах Тамбовской епархии по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия были совершены молебны «Во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы».

После молебнов о здоровье заболевших коронавирусом тамбовчан, состоялся автомобильный крестный ход. Священники, держа в руках иконы, объехали вокруг населенных пунктов.

Напомним, в Тамбовской области на данный момент опасное заболевание подтвердилось у троих тамбовчан: 27 и 47-летних женщин, а также 25-летнего мужчины. Пациенты находятся в инфекционной больнице.

Фото: Тамбовская епархия

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин, который хотел сыграть в карты на женщину и убил приятеля, сядет на 10 лет
Тамбовские священники провели автомобильный крестный ход против коронавируса
Если эпидемия, то только такая: организаторы тамбовского «Чернозема» объявили очередного участника
В Тамбовской области автомобиль наехал на пешехода, идущего по краю дороги
В Тамбовской области стартует охотничий сезон
На трассе в Тамбовской области фура переехала легковушку: 49-летний водитель погиб на месте
В Мичуринске осудили мужчину, переломавшего ребра товарищу
Коммунальщики из-за угрозы коронавируса просят тамбовчан не приходить к ним в офисы
Тамбовчанин возле магазина набросился с ножом на возлюбленного бывшей жены
На Тамбовщине появится спорткомплекс за 117 млн рублей
В Тамбовской области вор не нашел ничего ценного в доме пенсионерки и украл банки с солениями
В тамбовских колониях и СИЗО запретили свидания с родственниками
Тамбовчанин пытался задушить жену на глазах двоих маленьких детей
Для причастия в тамбовских храмах будут использовать одноразовую посуду
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
В тамбовских магазинах нет дефицита товаров первой необходимости
Тамбовчанин нелегально торговал алкоголем в собственном гараже
В Тамбове иностранца будут судить за дачу взятки полицейскому
Гендиректору моршанской «табачки» увеличили приговор до 7 лет 6 месяцев
Тамбовские кинотеатры ограничили количество посетителей на свои сеансы
Пьяный тамбовчанин покалечил женщину, которая собирала грибы в лесу
В Тамбове мужчина ограбил ювелирный магазин из-за финансовых трудностей