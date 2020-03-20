Тамбовские священники провели автомобильный крестный ход против коронавируса
Во всех храмах Тамбовской епархии по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия были совершены молебны «Во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы».
После молебнов о здоровье заболевших коронавирусом тамбовчан, состоялся автомобильный крестный ход. Священники, держа в руках иконы, объехали вокруг населенных пунктов.
Напомним, в Тамбовской области на данный момент опасное заболевание подтвердилось у троих тамбовчан: 27 и 47-летних женщин, а также 25-летнего мужчины. Пациенты находятся в инфекционной больнице.
Фото: Тамбовская епархия
ИСТОЧНИК KP.RU