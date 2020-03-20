2020-03-20T09:42:45+03:00
Общество

В Тамбовской области стартует охотничий сезон

Отстрел дичи разрешен с 27 марта по 5 апреля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В охотничьих угодьях на территории Тамбовской области с 27 марта по 5 апреля разрешена добыча селезней уток, гусей, вальдшнепов и токующих самцов тетеревов. В эти сроки разрешается охота лишь в отведенных для этого местах. Особо охраняемые территории федерального значения в данный список не попадают.

По информации областного охотуправления, по установленным нормам добычи охотничьих ресурсов, в день охотник может добыть не более трех гусей, трех селезней и пяти вальдшнепов. Весенняя охота на гусей запрещена на реках, озерах, водохранилищах, островах рек, озер, водохранилищ, расположенных на территории Тамбовской области, а также ближе 200 метров от уреза воды реки Цны и образованных ею водохранилищ.

Специалисты напоминают, что охотник при себе должен иметь охотничий билет, а также несколько видов разрешений - на хранение и ношение пневматического, гладкоствольного огнестрельного оружия, на добычу охотничьих ресурсов. В закрепленных охотничьих угодья к указанным документам добавляется путевка.

- Для получения разрешений на добычу птиц охотнику необходимо оплатить госпошлину и заполнить заявление, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Разрешения на право добычи охотничьих ресурсов выдаются во всех МФЦ области, учреждении «Тамбовохота» (Моршанское шоссе, 30), Тамбовоблохотуправлении, (ул. Моссковская, 11б), а также в районах у охотоведов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин, который хотел сыграть в карты на женщину и убил приятеля, сядет на 10 лет
Тамбовские священники провели автомобильный крестный ход против коронавируса
Если эпидемия, то только такая: организаторы тамбовского «Чернозема» объявили очередного участника
В Тамбовской области автомобиль наехал на пешехода, идущего по краю дороги
В Тамбовской области стартует охотничий сезон
На трассе в Тамбовской области фура переехала легковушку: 49-летний водитель погиб на месте
В Мичуринске осудили мужчину, переломавшего ребра товарищу
Коммунальщики из-за угрозы коронавируса просят тамбовчан не приходить к ним в офисы
Тамбовчанин возле магазина набросился с ножом на возлюбленного бывшей жены
На Тамбовщине появится спорткомплекс за 117 млн рублей
В Тамбовской области вор не нашел ничего ценного в доме пенсионерки и украл банки с солениями
В тамбовских колониях и СИЗО запретили свидания с родственниками
Тамбовчанин пытался задушить жену на глазах двоих маленьких детей
Для причастия в тамбовских храмах будут использовать одноразовую посуду
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
В тамбовских магазинах нет дефицита товаров первой необходимости
Тамбовчанин нелегально торговал алкоголем в собственном гараже
В Тамбове иностранца будут судить за дачу взятки полицейскому
Гендиректору моршанской «табачки» увеличили приговор до 7 лет 6 месяцев
Тамбовские кинотеатры ограничили количество посетителей на свои сеансы
Пьяный тамбовчанин покалечил женщину, которая собирала грибы в лесу
В Тамбове мужчина ограбил ювелирный магазин из-за финансовых трудностей