В Тамбовской области стартует охотничий сезон

20 Март 2020 2020-03-20T09:42:45+03:00

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В охотничьих угодьях на территории Тамбовской области с 27 марта по 5 апреля разрешена добыча селезней уток, гусей, вальдшнепов и токующих самцов тетеревов. В эти сроки разрешается охота лишь в отведенных для этого местах. Особо охраняемые территории федерального значения в данный список не попадают.

По информации областного охотуправления, по установленным нормам добычи охотничьих ресурсов, в день охотник может добыть не более трех гусей, трех селезней и пяти вальдшнепов. Весенняя охота на гусей запрещена на реках, озерах, водохранилищах, островах рек, озер, водохранилищ, расположенных на территории Тамбовской области, а также ближе 200 метров от уреза воды реки Цны и образованных ею водохранилищ.

Специалисты напоминают, что охотник при себе должен иметь охотничий билет, а также несколько видов разрешений - на хранение и ношение пневматического, гладкоствольного огнестрельного оружия, на добычу охотничьих ресурсов. В закрепленных охотничьих угодья к указанным документам добавляется путевка.

- Для получения разрешений на добычу птиц охотнику необходимо оплатить госпошлину и заполнить заявление, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Разрешения на право добычи охотничьих ресурсов выдаются во всех МФЦ области, учреждении «Тамбовохота» (Моршанское шоссе, 30), Тамбовоблохотуправлении, (ул. Моссковская, 11б), а также в районах у охотоведов.

ИСТОЧНИК KP.RU