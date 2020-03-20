В Тамбовской области автомобиль наехал на пешехода, идущего по краю дороги

20 Март 2020 2020-03-20T10:13:49+03:00

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Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 19 марта в 5 часов 55 минут на 2 километре автодороги Р-22 «Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-«Орел-Тамбов»-Новопокровка», проходящей по территории Мордовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21011» наехал на идущего по правому краю проезжей части в попутном с машиной направлением 22-летнего мужчину.

- В результате аварии пешехода с травмами доставили в ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU