На Тамбовщине в этом году откроют семь детских садов

20 Март 2020 2020-03-20T15:05:44+03:00

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В этом году в Тамбовской области планируют завершить строительство семи детских садов, рассчитанных на 910 мест. Сейчас работы ведутся в городах Тамбов и Уварово, Тамбовском районе. Начато строительство еще трех детских садов на 490 мест.

В области до сих пор стоит проблема с нехваткой мест в детских садах. В городах Котовск, Тамбов, Моршанск, Уварово, Мичуринск, Кирсанов, Первомайском и Пичаевском районах в систему образования включено от 80 до 96 процентов дошколят.

При этом в семи муниципалитетах области – Уваровском, Бондарском, Сампурском, Тамбовском, Знаменском, Ржаксинском, Уметском районах - этот показатель составляет менее 65 процентов.

В период с 2015 по 2019 годы в области создано более 7 тысяч дополнительных дошкольных мест. Построено семь современных детских садов почти на 2 тысячи мест. За счет проведения капитального ремонта 25 детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования создано более 5 тысяч мест. Общий объем средств, направленных на создание дополнительных мест, составил почти 2 миллиарда рублей.

Все это позволило сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Почти в четыре раза снижено число детей до 3 лет, находящихся в очереди на получение места в детском саду. Если в 2019 году этот показатель составлял 1220 человек, то в 2019 году - 338 человек.

- В 24 муниципальных образованиях области уже сегодня отсутствует очередность на устройство детей в детские сады в этой возрастной категории, - говорит начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

По ее словам, наиболее острая ситуация с очередностью сохраняется в Тамбовском районе и Тамбове - в каждом из этих муниципалитетов более 100 малышей ожидают своей очереди в детские сады. Новые детские сады, которые будут построены в 2020 году, этот вопрос с повестки дня должны снять.

ИСТОЧНИК KP.RU