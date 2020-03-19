На трассе в Тамбовской области фура переехала легковушку: 49-летний водитель погиб на месте

19 Март 2020 2020-03-19T19:34:54+03:00

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Серьезная авария произошла 19 марта около 17 часов на 464 километре трассы М-6 «Каспий», на территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, здесь столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и большегруз «ДАФ». По предварительным данным, водитель легковушки мог отвлечься от управления машиной и поэтому выехал на встречную полосу, где в него врезалась фура. Судя по состоянию автомобиля, который после аварии превратился в груду железа, у водителя не было никаких щансов выжить.

- 49-летний мужчина скончался на месте ДТП, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Обстоятельства аварии выясняются.

Легковушка по какой-то причине оказалась на встречной полосеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU