На трассе в Тамбовской области фура переехала легковушку: 49-летний водитель погиб на месте
Серьезная авария произошла 19 марта около 17 часов на 464 километре трассы М-6 «Каспий», на территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, здесь столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и большегруз «ДАФ». По предварительным данным, водитель легковушки мог отвлечься от управления машиной и поэтому выехал на встречную полосу, где в него врезалась фура. Судя по состоянию автомобиля, который после аварии превратился в груду железа, у водителя не было никаких щансов выжить.
- 49-летний мужчина скончался на месте ДТП, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Обстоятельства аварии выясняются.
Легковушка по какой-то причине оказалась на встречной полосеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU