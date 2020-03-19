Коммунальщики из-за угрозы коронавируса просят тамбовчан не приходить к ним в офисы

19 Март 2020 2020-03-19T17:27:55+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавируса ресурсопоставщики обратились к тамбовчанам с просьбой минимизировать личные визиты в их организации и решать все проблемы с помощью Интернет-сервисов.

Так, компания «Россети Центр» напоминает: подать заявку на оказание услуг в электронном виде можно через личный кабинет на официальном сайте компании http://www.mrsk-1.ru и портале «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/, а также в мобильном приложении Россети.

Узнать о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения также можно на сайте компании www.mrsk-1.ru в разделах «Информация об отключении» (сообщить об отключениях) и «Спецпроекты», (баннер «Передача сообщений об отключениях электроэнергии»), либо через приложение Viber, направив текстовое сообщение на номер +7 (915) 38-000-38.

Для круглосуточной связи с потребителями работает прямая линия «Россети Центр» — единый многоканальный телефон 8-800-5050-115 (звонок бесплатный).

Тамбовская «Квадра» для решения вопросов, передачи показаний приборов учета и оплаты квитанций предлагается использовать дистанционные сервисы: Личный кабинет клиента на сайте www.lkk.quadra.ru и его мобильную версию, официальный паблик Тамбовского филиала ВКонтакте https://vk.com/quadratambov, автоматическую систему голосового приема показаний +7 (4752) 57-55-57 и электронную почту ofl@tambov.quadra.ru.

ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» информируют потребителей о том, что большую часть вопросов, связанных с расчетами за поставку газа, газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования также можно решить удаленно, без посещения офисов. Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальных разделах на сайтах организаций (www.tamrg.ru и www.tog.ru).

В частности, заявки на газификацию, на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг можно подать на сайте компании www.tog.ru или через «Личный кабинет» абонента АО «Газпром газораспределение Тамбов» (www.lk.tog.ru).

Эти вопросы можно также решить, направив электронное письмо по адресам электронной почты филиалов и участков, указанных на сайте www.lk.tog.ru/tp/map.

Кроме того, в Центре оказания услуг АО «Газпром газораспределение Тамбов» специалисты готовы оказать любую консультацию, а также организовать решение вопросов, связанных с газификацией, ремонтом, заменой и техническим обслуживанием газового оборудования. Аварийные заявки принимаются в АО «Газпром газораспределение Тамбов» по телефонам: 04, 104 (по мобильной связи).

Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» (www.мойгаз.смородина.онлайн).

Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов, указанных на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» (www.tamrg.ru) или в квитанциях на оплату газа.

ИСТОЧНИК KP.RU