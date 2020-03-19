2020-03-19T16:33:03+03:00
Происшествия

Тамбовчанин возле магазина набросился с ножом на возлюбленного бывшей жены

Медикам удалось спасти жизнь пострадавшего
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По версии следствия, днем 11 января этого года, обвиняемый около одного из магазинов на Красноармейской площади в Тамбове, ударил ножом в грудь сожителя бывшей жены. Конфликт между мужчинами произошел из-за детей обвиняемого, с которыми он хотел общаться. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 28-летний тамбовчанин остался жив.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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