Тамбовчанин возле магазина набросился с ножом на возлюбленного бывшей жены
В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».
По версии следствия, днем 11 января этого года, обвиняемый около одного из магазинов на Красноармейской площади в Тамбове, ударил ножом в грудь сожителя бывшей жены. Конфликт между мужчинами произошел из-за детей обвиняемого, с которыми он хотел общаться. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 28-летний тамбовчанин остался жив.
- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU