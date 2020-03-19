На Тамбовщине появится спорткомплекс за 117 млн рублей

19 Март 2020 2020-03-19T15:41:02+03:00

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На днях Минспорт России и управление по физической культуре и спорту Тамбовской области заключили соглашение о выделении средств из федерального бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Рассказово. Он будет возведен на стадионе «Спартак». Проектная продолжительность строительства – 17 месяцев.

Как отметили в управлении по физической культуре и спорту региона, ориентировочная сметная стоимость строительства составляет 117 миллионов рублей. Из них 66,5 миллиона рублей будет выделено из федерального бюджета. Остальные средства на условиях софинансирования добавят из бюджета Тамбовской области.

Новый спорткомплекс - это одноэтажное здание. В нем будут обустроены два спортивных зала: малы и универсальный. Универсальный спортивный зал предназначен для игровых видов спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, бадминтон, настольный теннис и мини-футбол. В малом разместится зал ритмической гимнастики, тренажерное оборудование. В комплексе запроектированы четыре раздевалки с душевыми и туалетами, гардероб и другие технические помещения. Пропускная способность комплекса – 60 человек.

- Государственным заказчиком выполнения строительно-монтажных работ является управление по физической культуре и спорту области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Во втором квартале 2020 года планируется провести аукцион в электронной форме по определению подрядчика на строительство нового ФОКа.

ИСТОЧНИК KP.RU