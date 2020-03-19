В Мичуринске осудили мужчину, переломавшего ребра товарищу

19 Март 2020 2020-03-19T18:03:48+03:00

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В Мичуринске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Установлено, что в октябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гаражном массиве по улице Мира, мичуринец поссорился со своим знакомым. Во время ссоры он сильно избил товарища. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер, что квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

- С учетом позиции государственного обвинителя, возмещения потерпевшему имущественного ущерба и морального вреда, суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Отменив условное осуждение по предыдущему приговору (за грабеж), назначил осужденному к отбытию 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU