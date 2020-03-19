Тамбовчанин пытался задушить жену на глазах двоих маленьких детей

19 Март 2020 2020-03-19T12:33:27+03:00

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Житель Первомайского района пойдет под суд за нападение на свою жену. Конфликт между супругами произошел 31 января этого года в частном доме райцентра Первомайский. 39-летний мужчина избил супругу, душил ее и угрожал убить. Скандал проходил на глазах двух малолетних детей. Женщина смогла вырваться и убежать к соседям, позвонила родственникам, которые забрали малышей к себе домой. Позже 29-летняя жительница Первомайского района обратилась за помощью в органы внутренних дел.

Прибывшие на место полицейские опросили участников конфликта, соседей и других свидетелей. В отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». В марте этого года расследование завершили и уголовное дело направили на утверждение в прокуратуру Первомайского района.

- Мужчине грозит наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU