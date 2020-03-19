В тамбовских колониях и СИЗО запретили свидания с родственниками

19 Март 2020 2020-03-19T13:29:24+03:00

Кроме того, на территорию исправительных учреждений не будут пускать сотрудников с высокой температурой

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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в тамбовских колониях и следственных изоляторах запретили длительные и краткосрочные свидания с родственниками.

- Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов ФСИН России, - сообщают в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области.

Также на территорию учреждений запретили пускать сотрудников УФСИН и других посетителей с повышенной температурой, прибывших в течение последних 14 дней из стран, где зафиксирована вспышка опасного заболевания.

Известно, что данные меры действуют в следующих учреждениях УФСИН России по Тамбовской области: ФКУ ИК-1, ФКУ КП-2, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-5, ФКУ ЛИУ-7, ФКУ ИК-8, ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-3.

ИСТОЧНИК KP.RU