Для причастия в тамбовских храмах будут использовать одноразовую посуду

19 Март 2020 2020-03-19T11:37:59+03:00

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В Тамбовской епархии ввели дополнительные меры профилактики по предупреждению распространения коронавируса в соответствии с инструкцией, утвержденной Священным Синодом Русской Православной Церкви.

Теперь во время совершения Таинства причастия «запивка» будет подаваться только индивидуально – в одноразовой посуде. Для раздачи антидора (раздаваемые верующим в конце литургии части просфоры) рекомендовано использовать одноразовые перчатки. Кроме того, Синод разрешил прихожанам не целовать крест и руки священнослужителям.

Также в храмах будут дезинфицировать иконы специальными средствами. Перед началом трудового дня священники и другие сотрудники церквей обязательно должны измерять температуру.

- В храмы доставлены дополнительные препараты для санитарной обработки помещений, одноразовая посуда, специальные гигиенические средства и термометры; обеспечено частое проветривание храмов, а также приходских и монастырских помещений общего доступа, установлен обязательный график проветривания; приостановлена до особого распоряжения работа воскресных школ, а также приходских секций и кружков; уделено усиленное внимание чистоте утвари и богослужебных сосудов, - сообщает пресс-служба Тамбовской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU