В тамбовских магазинах нет дефицита товаров первой необходимости
Тамбовчанам не стоит опасаться товарного дефицита. Об этом заявили представители торговых сетей на совещании, которое провел и.о. главы администрации области Сергей Юхачев. Напомним, жители региона поддались продовольственной панике в связи с угрозой распространения коронавируса и стали скупать магазины, запасаясь продуктами.
- Товары первой необходимости имеются в широком ассортименте и в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей покупателей. Сохраняются ритмичные темпы поставок. Товары повышенного спроса (крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, средства личной гигиены) представлены в различных ценовых категориях. Торговые предприятия в полной мере готовы удовлетворить повышенный спрос, поскольку своевременно были увеличены объёмы поставок, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Сергей Юхачев порекомендовал налаживать более тесные контакты с тамбовскими производителями сельхозпродукции, чтобы расширить продовольственный ассортимент и заполнить полки магазинов хорошо известной тамбовчанам недорогой продукцией.
ИСТОЧНИК KP.RU