2020-03-19T10:28:12+03:00
Общество

В тамбовских магазинах нет дефицита товаров первой необходимости

В этом жителей заверяют представители торговых сетей
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовчанам не стоит опасаться товарного дефицита. Об этом заявили представители торговых сетей на совещании, которое провел и.о. главы администрации области Сергей Юхачев. Напомним, жители региона поддались продовольственной панике в связи с угрозой распространения коронавируса и стали скупать магазины, запасаясь продуктами.

- Товары первой необходимости имеются в широком ассортименте и в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей покупателей. Сохраняются ритмичные темпы поставок. Товары повышенного спроса (крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, средства личной гигиены) представлены в различных ценовых категориях. Торговые предприятия в полной мере готовы удовлетворить повышенный спрос, поскольку своевременно были увеличены объёмы поставок, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Сергей Юхачев порекомендовал налаживать более тесные контакты с тамбовскими производителями сельхозпродукции, чтобы расширить продовольственный ассортимент и заполнить полки магазинов хорошо известной тамбовчанам недорогой продукцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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