2020-03-18T17:31:52+03:00
Происшествия

Гендиректору моршанской «табачки» увеличили приговор до 7 лет 6 месяцев

Причиненный от налогового преступления ущерб оценивают 1 млрд рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Генерального директора ОАО «Моршанская табачная фабрика» осудили за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия руководитель включал в налоговые декларации организации заведомо ложные сведения об объеме и стоимости произведенной и реализованной табачной продукции. В результате, с апреля 2012 года по декабрь 2014 года предприятие не уплатило акциз на табачные изделия, налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль организации в особо крупном размере. Аналогичным образом директор уклонился и от уплаты акциза на табачные изделия и НДС за 2015-2016 годы. Общий размер ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, составляет более одного миллиарда рублей. Данное преступление выявлено при участии сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ России.

- Приговором суда фигуранту по совокупности преступлений (с учетом наказания по предыдущему приговору) руководителю назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с взысканием с осужденного размера причиненного ущерба, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В целях обеспечения возмещения ущерба бюджетной системе РФ в рамках следствия был наложен арест на принадлежащие ОАО «Моршанская табачная фабрика» и осужденному объекты движимого и недвижимого имущества. В настоящее время он уже отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение налоговых преступлений в 2010-2011 годах и злоупотребление полномочиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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