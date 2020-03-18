2020-03-18T17:01:33+03:00
Общество

Тамбовские кинотеатры ограничили количество посетителей на свои сеансы

Больше 50 человек в зал не пускают
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Кинотеатры Тамбова в связи с угрозой распространения коронавируса перешли на особый режим работы. Как рассказали в сети «Киномакс», теперь в зал на сеансы пускают не больше 50 человек, аналогичным образом сейчас работают столичные кинотеатры. Кроме того, постоянно меняется репертуар кинофильмов – дистрибьюторы отзывают картины, поэтому показы заявленных уже фильмов могут и не состояться.

В сети «Синема Стар» заверили, что у них проблем с изменением репертуара нет, а вот ограничения на количество посетителей тоже решили ввести.

- Через онлайн-каналы продаж и кассы кинотеатров будет продаваться не более 50 билетов на один сеанс, со свободной рассадкой, - сообщили в кинотеатре. – Эти ограничения будут действовать до 10 апреля.

Напомним, с 18 марта, согласно постановлению губернатора Александра Никитина, в регионе ввели запрет на проведение спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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