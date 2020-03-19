В Тамбовской области вор не нашел ничего ценного в доме пенсионерки и украл банки с солениями

19 Март 2020 2020-03-19T14:37:29+03:00

Когда мужчину задержали, он признался полицейским в том, что пошел на преступление из-за материальных трудностей

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В селе Иловай-Рождественское Первомайского района вор залез в дом к 79-летней пенсионерке. Полицейские установили, что злоумышленник взломал дверной замок и проник в помещение. Поскольку у пожилой женщины не было никаких ценностей, мужчина похитил только банки с солениями.

Стражи порядка установили, что к краже причастен 35-летний местный житель, злоупотребляющий спиртными напитками. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний. Там он пояснил, что на преступление его толкнули материальные трудности. Похищенные соления вор успел съесть.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU