Тамбовчанка, забившая молотком почтальона, 15 лет проведет в колонии

18 Март 2020 2020-03-18T15:37:22+03:00

Почтальон разносила пенсии жителям села и зашла в дом, где ее жестоко убили Фото: СУ СК России по Тамбовской области

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В Тамбовском областном суде вынесли приговор 46-летней жительнице Пичаевского района, которую признали виновной в разбое и жестоком убийстве 62-летней женщины-почтальона. Нападение на сотрудницу почты произошло 6 марта 2019 года, в этот день пожилые жители села Большое Шереметьево ждали ее с пенсией. Убийцей оказалась жительницей этого же села, женщина получила от сотрудницы почты пенсию своей матери и увидела, что в ее сумке находится большая сумма денег. На тот момент местная жительница нигде не работала и очень нуждалась в деньгах. Решив завладеть средствами, которые сотрудница почты не успела разнести по домам, она набросилась на пожилую женщину с молотком. От единственного удара почтальон потеряла сознание. Подумав, что она умерла, нападавшая взяла из ее сумки деньги (в общей сложности 54 тысячи рублей), часть которых сразу же отнесла соседке, чтобы вернуть долг. Вернувшись домой, она увидела, что раненая сотрудница почты подает признаки жизни и, взяв молоток, еще несколько раз ударила ее им по голове. После этого пожилая женщина умерла. Ее тело убийца перенесла в чулан и прикрыла вещами.

После того, как женщина не вернулась ни на работу, ни домой, начались ее поиски.

- 7 марта в правоохранительные органы Пичаевского района поступило сообщение о безвестном исчезновении 61-летней женщины - почтальона отделения почтовой связи села Большое Шереметьево, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В этот же день следователи СК совместно с сотрудниками полиции обнаружили тело пропавшей женщины.

Вскоре задержали и предполагаемую преступницу. В июне 2019 года уголовное дело по обвинению жительницы села Большое Шереметьево передали в суд, где на днях ей вынесли обвинительный приговор.

- Учитывая позицию государственного обвинителя о мере наказания, по совокупности совершенных преступлений, суд приговорил злоумышленницу к 15 годам лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU