2020-03-18T15:37:22+03:00
Происшествия

Тамбовчанка, забившая молотком почтальона, 15 лет проведет в колонии

Женщина расправилась с сотрудницей почты, чтобы завладеть деньгами: в день убийства разносили пенсии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Почтальон разносила пенсии жителям села и зашла в дом, где ее жестоко убилиПочтальон разносила пенсии жителям села и зашла в дом, где ее жестоко убилиФото: СУ СК России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовском областном суде вынесли приговор 46-летней жительнице Пичаевского района, которую признали виновной в разбое и жестоком убийстве 62-летней женщины-почтальона. Нападение на сотрудницу почты произошло 6 марта 2019 года, в этот день пожилые жители села Большое Шереметьево ждали ее с пенсией. Убийцей оказалась жительницей этого же села, женщина получила от сотрудницы почты пенсию своей матери и увидела, что в ее сумке находится большая сумма денег. На тот момент местная жительница нигде не работала и очень нуждалась в деньгах. Решив завладеть средствами, которые сотрудница почты не успела разнести по домам, она набросилась на пожилую женщину с молотком. От единственного удара почтальон потеряла сознание. Подумав, что она умерла, нападавшая взяла из ее сумки деньги (в общей сложности 54 тысячи рублей), часть которых сразу же отнесла соседке, чтобы вернуть долг. Вернувшись домой, она увидела, что раненая сотрудница почты подает признаки жизни и, взяв молоток, еще несколько раз ударила ее им по голове. После этого пожилая женщина умерла. Ее тело убийца перенесла в чулан и прикрыла вещами.

После того, как женщина не вернулась ни на работу, ни домой, начались ее поиски.

- 7 марта в правоохранительные органы Пичаевского района поступило сообщение о безвестном исчезновении 61-летней женщины - почтальона отделения почтовой связи села Большое Шереметьево, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В этот же день следователи СК совместно с сотрудниками полиции обнаружили тело пропавшей женщины.

Вскоре задержали и предполагаемую преступницу. В июне 2019 года уголовное дело по обвинению жительницы села Большое Шереметьево передали в суд, где на днях ей вынесли обвинительный приговор.

- Учитывая позицию государственного обвинителя о мере наказания, по совокупности совершенных преступлений, суд приговорил злоумышленницу к 15 годам лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове иностранца будут судить за дачу взятки полицейскому
Гендиректору моршанской «табачки» увеличили приговор до 7 лет 6 месяцев
Тамбовские кинотеатры ограничили количество посетителей на свои сеансы
Пьяный тамбовчанин покалечил женщину, которая собирала грибы в лесу
В Тамбове мужчина ограбил ювелирный магазин из-за финансовых трудностей
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Тамбовчанка, забившая молотком почтальона, 15 лет проведет в колонии
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений
Ближайшие матчи ФК «Тамбов» отменены в связи с приостановкой Чемпионата России
В Тамбовской области вынесли приговор мужчине, который ударил ногой полицейского
Медики наблюдают 20 человек, контактировавших с заразившейся коронавирусом тамбовчанкой
Депутат тамбовской облдумы Алексей Жирнов попал под следствие
В Тамбовской области школьникам могут продлить каникулы до 12 апреля
На домашнем карантине находятся 47 тамбовчан, приехавших в регион из стран, где зафиксирована вспышка короновируса
При падении в автобусе на севере Тамбова получила травмы 68-летняя пассажирка
На Тамбовщине из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
В Тамбовской области не будут досрочно сдавать ЕГЭ и ОГЭ
Тамбовским школьникам не запрещено посещать школы во время каникул
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин возглавил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Обязательные работы побудили тамбовчанку оплатить 50-тысячный долг по алиментам
Тамбовчан призывают успокоиться и не скупать продукты
По жалобе тамбовчанина «Магнит» оштрафовали на 101 тысячу рублей
В Тамбовской области обнаружили двух бешеных лисиц
В связи с коронавирусом под наблюдением тамбовских медиков остаются 38 человек
В майские праздники тамбовчане, сопровождающие ветеранов, смогут бесплатно ездить на автобусах по области