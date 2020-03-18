2020-03-18T16:02:40+03:00
Происшествия

В Тамбове мужчина ограбил ювелирный магазин из-за финансовых трудностей

Убегая от стражей порядка, он выкинул по дороге похищенные золотые украшения
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 38-летний житель Сампурского района ограбил ювелирный магазин, но был задержан полицейскими «по горячим следам». Инцидент произошел в торговой точке, расположенной на улице Базарной. В помещение зашел мужчина и долго выбирал товар, якобы в подарок. Спустя какое-то время он попросил продавца завернуть в красивую упаковку золотые цепочку, серьги и кольцо.

Злоумышленник пообещал работникам ювелирного магазина, что ему вот-вот подвезут деньги, и он расплатится за покупку. Затем он длительное время разговаривал по телефону, чтобы усыпить бдительность персонала магазина.

Подгадав момент, грабитель незаметно вытащил из подарочной упаковки ювелирные изделия и убежал из магазина. Одна из продавцов попыталась догнать его. На шум и крики женщины обратили внимание сотрудники ППС, находившиеся неподалеку. Сотрудники полиции задержали мужчину, который по дороге выбросил золотые украшения.

- Житель Сампурского района дал признательные показания и сообщил, что на преступления его толкнули материальные трудности. Установлено, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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