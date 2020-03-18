Депутат тамбовской облдумы Алексей Жирнов попал под следствие

18 Март 2020 2020-03-18T13:40:44+03:00

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В отношении депутата Тамбовской областной Думы Алексея Жирнова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». В среду, 18 марта, решением Местного политического совета Тамбовского городского местного отделения «Единой России» приостановили членство Алексея Жирнова в партии.

- Такое решение было принято в связи с возбуждением в отношении Алексея Жирнова уголовного дела, - сообщает сайт регионального отделения ЕР.

По предварительным данным, депутат трудоустроил в облдуму помощников, которые на самом деле не работали, а зарплату за них получал сам народный избранник.

ИСТОЧНИК KP.RU