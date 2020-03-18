2020-03-18T13:40:44+03:00
Общество

Депутат тамбовской облдумы Алексей Жирнов попал под следствие

Он подозревается в мошенничестве
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Алексей ЖирновАлексей ЖирновФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Изменить размер текста:

В отношении депутата Тамбовской областной Думы Алексея Жирнова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». В среду, 18 марта, решением Местного политического совета Тамбовского городского местного отделения «Единой России» приостановили членство Алексея Жирнова в партии.

- Такое решение было принято в связи с возбуждением в отношении Алексея Жирнова уголовного дела, - сообщает сайт регионального отделения ЕР.

По предварительным данным, депутат трудоустроил в облдуму помощников, которые на самом деле не работали, а зарплату за них получал сам народный избранник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ближайшие матчи ФК «Тамбов» отменены в связи с приостановкой Чемпионата России
В Тамбовской области вынесли приговор мужчине, который ударил ногой полицейского
Медики наблюдают 20 человек, контактировавших с заразившейся коронавирусом тамбовчанкой
Депутат тамбовской облдумы Алексей Жирнов попал под следствие
В Тамбовской области школьникам могут продлить каникулы до 12 апреля
На домашнем карантине находятся 47 тамбовчан, приехавших в регион из стран, где зафиксирована вспышка короновируса
При падении в автобусе на севере Тамбова получила травмы 68-летняя пассажирка
На Тамбовщине из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
В Тамбовской области не будут досрочно сдавать ЕГЭ и ОГЭ
Тамбовским школьникам не запрещено посещать школы во время каникул
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин возглавил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Обязательные работы побудили тамбовчанку оплатить 50-тысячный долг по алиментам
Тамбовчан призывают успокоиться и не скупать продукты
По жалобе тамбовчанина «Магнит» оштрафовали на 101 тысячу рублей
В Тамбовской области обнаружили двух бешеных лисиц
В связи с коронавирусом под наблюдением тамбовских медиков остаются 38 человек
В майские праздники тамбовчане, сопровождающие ветеранов, смогут бесплатно ездить на автобусах по области