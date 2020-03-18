Медики наблюдают 20 человек, контактировавших с заразившейся коронавирусом тамбовчанкой

18 Март 2020 2020-03-18T14:10:20+03:00

Как только 27-летняя девушка вернулась в областной центр из Италии, ее сразу же положили в «инфекционку»

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Напомним, 17 марта в Тамбовской области был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Опасное заболевание нашли у 27-летней женщины. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 20 человек, которые контактировали с ней.

Как сообщает вице-губернатор Наталья Астафьева, медики были оповещены заранее о приезде женщины в Тамбов. Поэтому практически сразу после ее прибытия, тамбовчанку поместили в Тамбовскую инфекционную больницу, где провели тестирование на коронавирус. 17 марта диагноз подтвердился. На данный момент пациентка чувствует себя удовлетворительно. В лечебном учреждении ее продержат до полного выздоровления.

- Очень четко работает система оповещения. Информация обо всех прибывающих из неблагополучных стран, поступает незамедлительно по линии органов внутренних дел в Роспотребнадзор. Каждый понимает, что ему предстоит карантин, любой человек, который прибывает из-за рубежа, с ним будет проведена соответствующая работа, - говорит Наталья Астфьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU