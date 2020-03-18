2020-03-18T16:31:13+03:00
Происшествия

Пьяный тамбовчанин покалечил женщину, которая собирала грибы в лесу

Мужчина несколько раз ударил ее по голове суком от дерева
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в июле прошлого года, вечером, тамбовчанин находился в лесопосадках села Стрельцы в состоянии алкогольного опьянения. По дороге ему встретилась женщина, которая собирала грибы. Из хулиганских побуждений мужчина схватил сук от дерева и ударил им несколько раз ее по голове и телу.

Женщина получила черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и другие повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в исправительной в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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