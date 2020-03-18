В Тамбовской области школьникам могут продлить каникулы до 12 апреля

18 Март 2020 2020-03-18T13:15:32+03:00

Ранее ребят отправили на досрочные каникулы с 17 до 31 марта Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Сегодня, 18 марта, министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о продлении школьных каникул до 12 апреля включительно. В связи с этим региональное управление образования и науки создало рабочую группу, которая займется переводом детей с 1 апреля на дистанционное обучение.

- Рабочая группа будет оказывать методическую, техническую и организационную поддержку дистанционного обучения школам области. Вошедшие в состав группы участники, разрабатывают программу подготовки дистанционного обучения, методические рекомендации для педагогов. В частности, решается вопрос о предоставлении бесплатного доступа всем школам области к банку электронных учебников, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Известно, что дистанционное обучение не рассматривается как единственная форма возможной организации образовательного процесса. С 20 по 25 марта Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования проведет семинары с руководителями и учителями школ, где рассмотрят альтернативные варианты.

Напомним, что ранее тамбовских школьников отправили на досрочные каникулы в связи с угрозой распространения коронавируса. Ребята должны были отдыхать с 17 до 31 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU