На Тамбовщине из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

18 Март 2020 2020-03-18T11:38:16+03:00

Запрещены мероприятия численностью больше 50 человек, а на рабочих местах должны соблюдать меры дезинфекции

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Губернатор Александр Никитин подписал постановление о введении с 18 марта режима повышенной готовности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области.

В соответствии с этим документом люди, вернувшиеся из регионов, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обязаны сообщать об этом на горячую линию управления здравоохранения области по номеру телефона 8 (4752) 45-45-86. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома или по месту пребывания, а также незамедлительно обращаться за медицинской помощью. При этом листки нетрудоспособности оформляются без посещения медицинских организаций.

Тамбовчане, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ (не посещать работу, учебу).

С 18 марта в регионе вводится запрет на проведение спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. В регионе уже отменили Праздник первоцвета, перенесли открытие театрального кукольного фестивали "Преданья старины глубокой...", на особый режим работы, не предусматривающий массовых мероприятий, перешли музей и учреждения культуры областного центра.

Руководители всех организаций, предприятий и учреждений обязаны усилить на подведомственных объектах дезинфекционный режим и проводить ежедневную профилактическую дезинфекцию в соответствии с рекомендациями, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- Все работодатели обязаны обеспечить возможность обработки рук сотрудникам при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня кожными антисептиками, или дезинфицирующими салфетками, - фиксирует постановление пресс-служба администрации Тамбовской области. - На рабочих местах должно быть обеспечено измерение температуры тела сотрудников (по показаниям). Люди с повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания должны быть обязательно отстранены от нахождения на рабочем месте с последующим контролем вызова работником врача на дом.

В организациях и предприятиях в доступных местах, в том числе в сети Интернет на сайтах организаций (предприятий), должны быть размещены памятки с рекомендациями по профилактике заболевания новой коронавирусной инфекцией, соблюдению правил личной и общественной гигиены.

Уборка помещений должна проводиться с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия во всех помещениях каждые 2 часа. При этом в организациях должно быть наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы).

Также рекомендуется по возможности применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

В коллективах следует исключить любые корпоративные мероприятия на период эпидемиологически неблагоприятной обстановки. Следует воздержаться от зарубежных командировок в страны, где зарегистрированы случаи COVID-19.

Медицинским организациям поручено усилить работу выездной амбулаторной службы и обеспечить готовность служб к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU