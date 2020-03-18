Ближайшие матчи ФК «Тамбов» отменены в связи с приостановкой Чемпионата России

18 Март 2020 2020-03-18T15:03:12+03:00

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Как сообщает пресс-служба ФК «Тамбов», в связи с угрозой распространения коронавируса на общем собрании клубов РПЛ было принято решение приостановить до 10 апреля все матчи Российской Премьер-Лиги и Молодежного первенства на основании решения Бюро Исполкома РФС.

Когда снимут этот запрет, пока не сообщается. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в России. Отметим, что тамбовчане должны были сыграть на выезде 22 марта с «Уфой» и 5 апреля с «Уралом».

- Мы надеемся на понимание и серьёзное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации, – говорит президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

ИСТОЧНИК KP.RU