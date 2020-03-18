2020-03-18T11:13:01+03:00
Общество

В Тамбовской области не будут досрочно сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Сдать экзамены раньше основного срока планировали почти 100 выпускников
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области, как и по всей стране, отменили проведение досрочного ЕГЭ и ОГЭ. Такое решение приняли на совещании совещания с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Ранее досрочный этап итоговой аттестации планировался на март-апрель 2020 года. В Тамбовской области в эти сроки ЕГЭ собирался сдать 91 выпускник, ОГЭ - 1 девятиклассник.

- Все участники досрочного периода будут индивидуально проинформированы об указанных изменениях и перерегистрированы на основной период государственной итоговой аттестации, который пройдет с 25 мая по 29 июня 2020 года, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Всю информацию о переносе сроков проведения ЕГЭ и ГВЭ в досрочный период можно уточнить по телефону «горячей линии»: (4752) 72-77-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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