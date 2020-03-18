На домашнем карантине находятся 47 тамбовчан, приехавших в регион из стран, где зафиксирована вспышка короновируса
По состоянию на 18 марта, в Тамбовской области 47 человек находятся под наблюдением врачей. Эти люди недавно вернулись в регион из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу: КНР, Южная Корея, Италия, ФРГ, Испания, Франция, Исламская Республика Иран. Кроме того, медики следят за состоянием здоровья 14 человек, которые контактировали с ними.
- Прибывшие лица изолированы по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную инфекцию в установленном порядке. Признаков инфекционных заболеваний у наблюдаемых не выявлено, результаты обследования на коронавирусную инфекцию отрицательные, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.
Напомним, вчера, 17 марта, на Тамбовщине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Его обнаружили у 27-летней тамбовчанки, вернувшейся из Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU