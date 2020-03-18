2020-03-18T10:17:35+03:00
Общество

Тамбовским школьникам не запрещено посещать школы во время каникул

Управление образование опровергло информацию о проведении рейдов, во время которых детей выгоняют из образовательных учреждений
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Управление образования и науки Тамбовской области опровергло информацию, которая распространяется в социальных сетях. Речь идет о якобы проводимых в образовательных учреждениях рейдах, во время которых контролируется запрет на пребывание учеников в школах. Их оттуда выгоняют.

- На время введённых с 17 по 31 марта каникул в общеобразовательных организациях области дети по-прежнему могут посещать индивидуальные и групповые образовательные мероприятия, занятия по дополнительному образованию с небольшим количеством участников, - сообщает региональное управление образования и науки. - Для детей младшего школьного возраста рекомендовано организовать группы продлённого дня, при наличии у родителей такой потребности. На сегодняшний день в образовательных организациях веден режим усиленной дезинфекции, усилен контроль за графиков уборки и проветривания помещений.

Родителям тамбовских школьников напоминают, что при возникновении вопросов, связанных с работой образовательных организаций области в период проведения профилактических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей, они могут позвонить по телефону «горячей линии»: (4752)79-23-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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