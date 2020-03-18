При падении в автобусе на севере Тамбова получила травмы 68-летняя пассажирка
В салоне автобуса, который двигался по перекрестку с круговым движением, упала пожилая женщина. Как рассказали в региональном УГИБДД, ЧП зафиксировали 17 марта в 11 часов 40 минут на пересечении улиц Мичуринской и Магистральной города Тамбова. В автобусе «НефАЗ», которым управлял 39-летний водитель, на ногах не удержалась 69-летняя пассажирка, которая пыталась пройти к выходу.
- На автомобиле скорой медицинской помощи травмированную женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU