2020-03-18T12:13:06+03:00
Происшествия

При падении в автобусе на севере Тамбова получила травмы 68-летняя пассажирка

Женщина не удержалась на ногах, двигаясь к выходу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Автобус поворачивал на "кольце"Автобус поворачивал на "кольце"Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В салоне автобуса, который двигался по перекрестку с круговым движением, упала пожилая женщина. Как рассказали в региональном УГИБДД, ЧП зафиксировали 17 марта в 11 часов 40 минут на пересечении улиц Мичуринской и Магистральной города Тамбова. В автобусе «НефАЗ», которым управлял 39-летний водитель, на ногах не удержалась 69-летняя пассажирка, которая пыталась пройти к выходу.

- На автомобиле скорой медицинской помощи травмированную женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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