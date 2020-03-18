2020-03-18T18:06:12+03:00
Происшествия

В Тамбове иностранца будут судить за дачу взятки полицейскому

Передав стражу порядка 50 тысяч рублей, мужчина пытался решить вопрос с заменой вида на жительство
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

По версии следствия, 20 декабря прошлого года, обвиняемый в служебном кабинете сотрудника управления по вопросам миграции регионального УМВД России положил 50 тысяч рублей в папку с документами, лежавшую на его рабочем столе. Взятка предназначалась за решение вопроса о замене вида на жительство со сроком действия 5 лет на бессрочный. От незаконного денежного вознаграждения страж порядка отказался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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